ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್: 134 ಭರವಸೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದು ಶೇ.6.7ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿರ್ಮಶಿಸಲು ಸಿವಿಕ್ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿತು.
Published : November 1, 2025 at 2:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿರ್ಮಶಿಸಿತು. ಹೋಟೆಲ್ ಪರಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಕ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಟಿ.ಆರ್. ರಘುನಂದನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿವಿಕ್ ಸಂಘಟನೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ವರದಿ ಕಾರ್ಡ್, ಆರ್ಟಿಐ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಲಯವಾರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 134 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ 6.7% ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.54.5% ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶೇ.37.3% ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಭರವಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು, ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆ (GBGA) ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ನಿಗದಿತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಂತಹ ವಲಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬರ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಮಾಲ್ಗಳಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 62,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ(facial recognition) ಬಳಕೆಯು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಗೃಹ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನವೀಕರಣಗಳಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶೇ 4ರಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ. ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸರ್ಕಾರವು ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸರೋವರ ಬಫರ್ ವಲಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯ: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪ್ರಶಂಸೆಗೊಳಪಟ್ಟವು. ಆದರೆ ಗಿಗ್, ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಭಜಿತ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದವು.
ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡಳಿತವು ಜಿಬಿಜಿಎ ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಕೆರೆಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಹ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ: ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಳಂಬವು 19,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಡಾ. ರಘುನಂದನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಮರ್ಶೆಯು ಟೀಕೆಗಿಂತ "ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ" ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಿವಸುಂದರ್ ಇದನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರೊ. ವ್ಯಾಸುಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ ಇ. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವು ಭರವಸೆಗಳು ಇದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಈಡೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಅಶೋಕ್ ಕೆ.ಎಂ. ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕ ಎಚ್.ಎನ್. ದೇವರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಈಡೇರಿಸಿದೆ" ಎಂದರು.
ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, 50,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವು ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿವಿಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಿವಸುಂದರ್, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ವಿನೋದ್ ವ್ಯಾಸುಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇ. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಶೋಕ್ ಕೆ.ಎಂ. ಗೌಡ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಚ್.ಎನ್. ದೇವರಾಜು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು.
