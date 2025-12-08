ETV Bharat / state

ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ರೈಲು ಅನಾವರಣ

ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ-ನಾಗವಾರ ನಡುವಿನ ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪ್ ರೈಲಿನ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.

Namma Metro Pink Line prototype train to be unveiled on December 11
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 8, 2025 at 2:50 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ-ನಾಗವಾರ ನಡುವಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪ್ ರೈಲನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್‌ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೈಲಿನ ಮಾದರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ರೈಲು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು‌ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಹೊಸ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ-ನಾಗವಾರ ನಡುವಿನ ಗುಲಾಬಿ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಭೂಗತ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ - ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗೆಗಿನ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವು ಮುಂದಿನ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಹುಳಿಮಾವು, ಐಐಎಂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೆಪಿ ನಗರ 4ನೇ ಹಂತ, ಜಯದೇವ ಮತ್ತು ತಾವರೆಕೆರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗವು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಡೆಡ್‌ಲೈನ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ: ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರದಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ವರೆಗಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳದವರೆಗಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 2027ರ ಜೂನ್‌ ವೇಳೆಗೆ ಮುಗಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ.

ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೋದಿ: ಆಗಸ್ಟ್​ 10ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆರ್​ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದವರೆಗೆ 19.15 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಗರದ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲವನ್ನು 96.1 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಭಾಗವು ಈಗ 53.8 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ₹5,056.99 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ವಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 16 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

