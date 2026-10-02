ಅ.3ರಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಯೆಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಗದ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ 1:15ಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : October 2, 2026 at 10:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2026ರ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ (R.V. Road) ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ 1:15ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು (BMRCL) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಈ ವಿಸ್ತೃತ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
''ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು BMRCLನ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಶವಂತ್ ಚವಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಲೈನ್ಗಳ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ರೈಲುಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ: ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ರೈಲು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ (ಕಡುಗೋಡಿ) ನಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಘಟ್ಟದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12:20ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆಯು ಮಾದವಾರದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12:15ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12:20ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ 11:55 ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಸೇವೆಯು ರಾತ್ರಿ 1:15ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣ (ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್) ದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ 12:55ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ.
ಈ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರದ ನಿರ್ಗಮನ ರೈಲುಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ: ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕ್ಯೂಆರ್ (QR) ಟಿಕೆಟ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎನ್ಸಿಎಂಸಿ (NCMC) ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚವಾಣ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ರೈಲು ಹತ್ತುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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