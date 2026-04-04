ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ನಂಬಿಕೆ ನಕ್ಷೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ಹಿಂದಿನ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಂಬಿಕೆ ನಕ್ಷೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : April 4, 2026 at 10:47 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂಬಿಕೆ ನಕ್ಷೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿದೆ, ವಿಳಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಜಿಬಿಎ) ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲಾಖೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ (ಟಿ & ವಿ) ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 15,867 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 12,998 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 280 ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು 149 ಮರುಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇನ್ನೂ 1,836 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊರತೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 603 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಈ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನುಮೋದನೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅರ್ಜಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಕೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗವು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಫರ್ ವಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಾಮೀಪ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಬಹಳ ಸಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಓಡಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಭೇಟಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 'ಡೀಮ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆ', ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
"ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಿಳಂಬಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು." ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 50X80 ಅಡಿವರೆಗಿನ ವಸತಿ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ವಸತಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಹು ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸರಳೀಕೃತ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ತಪ್ಪು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಭೌತಿಕ ಸೈಟ್ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.90 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರುಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅತೀಬ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅನುಮೋದಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಕುರಿತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವರವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಂಬಿಕೆ ನಕ್ಷೆ (ಕಟ್ಟಡ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು - ಟಿ & ವಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿ
|ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ
|ಸ್ಥಿತಿ
|ಅರ್ಜಿಗಳು
|01
|ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ
|15,867
|02
|ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ
|280
|03
|ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮರುಸಲ್ಲಿಕೆ ಅರ್ಜಿ
|149
|04
|ಅನುಮೋದನೆ
|12,998
|05
|ಕೊರತೆ ಇರುವ ಅರ್ಜಿ
|1,836
|06
|ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ
|603
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಕುಕ್ಕುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು: ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ