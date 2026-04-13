ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೆಂಪು ಪೇಟ ಸಿದ್ಧ; ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪೇಟ
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗದ್ದುಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೇಟವನ್ನು ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 13, 2026 at 5:44 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಎ.15 ರಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗದ್ದುಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಮೈಸೂರು ಪೇಟವನ್ನು ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಏ.15 ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಗದ್ದುಗೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಬಿಜಿಎಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್ ಅವರ ಕೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪೇಟದ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಇದು. ಇದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಪೇಟದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಬನಾರಸ್ ಸಾಪ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೆಂಪು ಪೇಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪೇಟವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು 5 ದಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಂಪು ಪೇಟ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಾದರಿಯ ಪೇಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೇಟವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಾದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದೇ ಈ ಪೇಟದ ವಿಶೇಷತೆ. ಅಂತಹದನ್ನೇ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೇಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಪೇಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಬನಾರಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಗಂಡುಬೇರುಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪೇಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸವೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೆಲಸಗಳ ತರಹ ಎಂದು ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮ್ಮರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಬಡವರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್