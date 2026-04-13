ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೆಂಪು ಪೇಟ ಸಿದ್ಧ; ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪೇಟ

ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗದ್ದುಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೇಟವನ್ನು ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Published : April 13, 2026 at 5:44 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಎ.15 ರಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗದ್ದುಗೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಮೈಸೂರು ಪೇಟವನ್ನು ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್​ ಸಿಂಗ್​​​ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಏ.15 ರಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಗದ್ದುಗೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಬಿಜಿಎಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್​ ಅವರ ಕೈ ಚಳಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪೇಟದ ವಿಶೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾವಿದ ನಂದನ್​ ಸಿಂಗ್​ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೆಂಪು ಪೇಟ (ETV Bharat)

ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಇದು. ಇದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಪೇಟದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಬನಾರಸ್ ಸಾಪ್ಟ್​ ಸಿಲ್ಕ್​ನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೆಂಪು ಪೇಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪೇಟವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು 5 ದಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಂಪು ಪೇಟ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮಾದರಿಯ ಪೇಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೇಟವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಾದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್​ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದೇ ಈ ಪೇಟದ ವಿಶೇಷತೆ. ಅಂತಹದನ್ನೇ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪೇಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಪೇಟ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಬನಾರಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ ಲಾಂಛನ ಗಂಡುಬೇರುಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪೇಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸವೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್​ ಕೆಲಸಗಳ ತರಹ ಎಂದು ನಂದನ್ ಸಿಂಗ್​ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮ್ಮರ್​ ಎಫೆಕ್ಟ್​: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್​, ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಬಡವರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​

