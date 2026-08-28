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ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟದ ಮೊದಲ ಜಯ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ‌ ನಿಗಮದ ಹಣ ದಲಿತರಿಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BJP State President B.Y. Vijayendra
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2026 at 7:24 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ‌‌‌ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಜಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ‌ ನಿಗಮದ ಹಣ ದಲಿತರಿಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಮೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ‌ ಇರುವವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಅಪರಾಧ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ‌‌ ನಿಗಮದ ಹಣ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾವಿನ ಡೆತ್​ನೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 187 ಕೋಟಿ‌ ರೂಪಾಯಿ ವಾಲ್ಮೀಖಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು' (ETV Bharat)

ಅಂತೂ‌ ಇಂತೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸದನದ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಟದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅಧಿವೇಶನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದರು. ಸದನದ ಹತ್ತು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬರ, ನೇಮಕಾತಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

185 ಕೋಟಿ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಹಣ ದಲಿತರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೋಗುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ರಾಯಚೂರಿನ ಲಿಂಗಸೂಗೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬರ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ, ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ‌. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ 3 ರಿಂದ ಶೇ 7 ಕ್ಕೆ‌ ಏರಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ.‌ ಆದರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಲಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ದಲಿತರಿಗೆ ಹಣ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿಎಂ ಆದಾಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಎಸಿಬಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಮ್ಲೋಟ್ ವಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸದನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ‌ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ‌ ಹಂತದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ‌್ಮ‌ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 187 ಕೋಟಿ‌ ರೂಪಾಯಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ತಲುಪಬೇಕು: ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ನಮ‌್ಮ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 187 ಕೋಟಿ ರೂ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀನು ಅಷ್ಟೇ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿವೆ. 187 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕವೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರ, ಇತರೆ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೂ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ‌. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೂ ಇದರ ಪಾಲು ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯ್ತು, ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರ ತಾಲೂಕುಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BREAKING: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ

TAGGED:

NAGENDRA RESIGNATION
SHIVAMOGGA
ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ
B Y VIJAYENDRA

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