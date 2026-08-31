ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ದೊಡ್ಡದಿದೆ: ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್
ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್, ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ -2 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು.
Published : August 31, 2026 at 1:34 PM IST
ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ, ಅಮೃತಧಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಡಾ.ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ 'ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ -2' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ.
ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್, ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಎ.ಪಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ (ಮುಕ್ತ ವಿವಿ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು), ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆ ಹಾರೈಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ-2 ಅಮೆರಿಕ- ಅಮೆರಿಕ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಲ್ಲ, ನುಡಿ, ನಿನಾದ್, ನೀಲ್ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿತ್ರವಿದು.
ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬೇರು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಕಿದೆ, ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಲಿ, ಈ ಮೂರು ಜನರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಇನ್ನು 10 - 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನೋವು ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಭಯ, ಆತಂಕ ಎರಡೂ ಇದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ದಿವಂತರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನಂಜಯ್, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಕುಲ್ ಅಭಯಂಕರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಕಲೆಯ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ, 3 ದಿನ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಾಯಕ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ನಾನು ಓದಿ ಬೆಳೆದ ನನ್ನೂರಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ಅಮೆರಿಕಾದ ಜತೆಗೆ ಡಾ.ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೀರಾ. ಭೂಮಿ, ಶಶಾಂಕ್, ಸೂರ್ಯ ಈ ಪಾತ್ರಗಳ ಫೀಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಜನ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಾಯಕಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ನಾನಿಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದವರೆಗೂ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೇ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಚಿತ್ರ. ಪಾತ್ರಗಳು ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಮೂವರ ಆತ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಶಾನ್ವಿ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮನ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿತರಣೆ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀತ್, ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಹಿರಿಯನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ನಟ ಮಂಡ್ಯ ರಮೇಶ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಕುಲ್ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮನೋಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ಎಸ್.ಕೆ.ರಾವ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಶ್ರೀ ಕ್ರೇಜಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
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