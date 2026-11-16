ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯುವಕರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಕಾಂಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕೋಮುವಾದಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರು, ಜನಪರ ಚಿಂತನೆಯುಳ್ಳವರು, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಯುವಕರು ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ ಹೇಳಿದರು. ವರದಿ - ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
Published : November 16, 2026 at 6:20 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ, ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ನಾಗರಾಜ ಕಲಕುಟಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ನಾಗರಾಜ್, ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯುವಕರು ಬರಬೇಕು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೇ ಬಳಸಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಮತ ಮಾರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮಾರಿಕೊಂಡಂತೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ. ಆಳುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧರು, ಜನಪರ ಚಿಂತನೆಯುಳ್ಳವರು, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
"ನನ್ನ ಮತ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಾದ ಸಂತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಹಣ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಾಜ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಎಡ-ಬಲದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಹಾಗೂ ನಾಡಧ್ವಜ ಕಟ್ಟಿರುವ ''ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಭಿಯಾನ'' ಎಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗರಾಜ್, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಏಕಾಂಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಟೆಕ್ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು, ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಸೇರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಹಣ-ಹೆಂಡ ಹಂಚಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪರೋಪಕಾರಂ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯುವಕನ ಪರಿಚಯ ಇಂದು ನಮಗಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಭಿಯಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅನೇಕ ಜನ ಓದಿದವರು ಇಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ನಾವುಗಳು ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ವಿಚಾರ ಬೃಹತ್ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ನಾವುಗಳು ನಿಶ್ವರ್ಥಪರರಾಗೋಣ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಗರಾಜ ಅವರ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗರಾಜ ಕಲಕುಟಗರ, ''ನಾನು ಎಂಸ್ಸಿ-ಎಂಟೆಕ್ ಪದವೀಧರ. ಜಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಡಳಿತ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವುದೋ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು. ಭ್ರಷ್ಟ, ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಜನಪರ ಕಾಳಜಿವುಳ್ಳ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತರು, ಪ್ರಬುದ್ಧರನ್ನು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟರು, ಜಾತಿವಾದಿಗಳು, ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಇಡಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 2028ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗಬೇಕು'' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
''2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ 26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ತುಮಕೂರು, ನೆಲಮಂಗಲದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಯುವಕರು, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇರುವವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ'' ನಾಗರಾಜ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
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