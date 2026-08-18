ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ; ನಿಜವಾದ ನಾಗರಹಾವಿಗೆ ಪೂಜೆ!
ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಾಗರಹಾವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 18, 2026 at 1:39 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ನಾಗ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ನಿಜವಾದ ನಾಗರಹಾವನ್ನೇ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪೂಜೆಯ ದೃಶ್ಯ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಟ್ಟಣದ ಕಲಾಲ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿನದಂದು ನಾಗರಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾವು ಕಂಡು ಆತಂಕಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಉರಗ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂಬುವರ ಕುಟುಂಬ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯಂದು ನಾಗದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ನಾಗದೇವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಾಗರಹಾವನ್ನೇ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
''ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಹಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು'' ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಯಬಾಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಯಬಾಗ ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸತ್ಯವ್ವ ಶಿವಾನಂದ ಶಿಂಗೆ(43) ಮೃತರು.
ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರವೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರದ ಸತ್ಯವ್ವ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಸ ಕೀಳುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ನಡುವೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಳಕಮಂಡಲ ಹಾವು ಸತ್ಯವ್ವ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ.
"ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ವ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ ಏರಿ, ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು" ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.