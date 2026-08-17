ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ: ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಸೀತಾರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ, ರವೀಂದ್ರ ನಗರ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯ, ಕೋಟೆ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಅರಕೆರೆಯ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನಾಗದೇವನಿಗೆ ಹಾಲು ಎರೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : August 17, 2026 at 5:05 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ನೇರವೇರಿಸಿದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿನೋಬನಗರದ ಹುಡ್ಕೂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ನಾಗಬನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಭಕ್ತರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾಗದೇವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರು ನೀಡಿದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನಾಗನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ದೇವಾಲಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ನಾಗದೇವನಿಗೆ ತಾವೇ ಹರಿಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಹತ್ತಿ ಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಿ, ತಾವೇ ಹಾಲು ಎರೆದು ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಸೀತಾರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯ, ರವೀಂದ್ರ ನಗರ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯ, ಕೋಟೆ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಅರಕೆರೆಯ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಗದೇವನಿಗೆ ಹಾಲು ಎರೆದು, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಚಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ನಾಗಪಂಚಮಿ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂದರೆ ಊರಿಗೇ ಹಬ್ಬ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ತಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಮಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ನಾಗ ದೇವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಕೋಪ ತಾಪ ಶಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ನಾಗನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಗೃಹಿಣಿ ಗೀತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳುಂಡೆ, ತಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ಮಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾಗ ದೇವತೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಎಂದರು.
ಗೃಹಿಣಿ ಆಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಗ ದೇವನಿಗೆ ತನು (ಹಾಲು) ಎರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅರಶಿನ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಿನ ಅರಿಶಿನ ಎಲೆಯ ಕಡುಬು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಾಗನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರ್ಮಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ, ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ನಾಗನಿಗೆ ತನು ಎರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾಗರಾಧನೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾಗನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
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