ETV Bharat / state

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಸಡಗರ: ಮೂಲಸ್ಥಾನ, ನಾಗಬನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ 'ತನು' ಸಮರ್ಪಣೆ

ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಂದು ಬೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಎಳನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಪವಿತ್ರ 'ತನು'ವನ್ನು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.

nagara-panchami-celebrations-in-tulu-nadu-dakshina-kannada
ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 2:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವಾದ ನಾಗರಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾಗನ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಹಬ್ಬ ಕರಾವಳಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೂಜೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಂಶದ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ವಂಶದ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿ 'ತನು' ಎರೆವ ಅನನ್ಯ ಪರಂಪರೆ: ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿಯಂದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಜನರು ಕೇವಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಂಶದ ಹಿರಿಯರ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗಳು (ಮೂಲ ಮನೆತನದ ನಾಗಬನಗಳು) ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಒಂದೇ ವಂಶದ (ಕುಟುಂಬದ) ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಈ ದಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಸಡಗರ (ETV Bharat)

ನಾಗಬನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ, ನಾಗಶಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ, ಅಡಿಕೆ ಸಿಂಗಾರ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇದಗೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಲ್ಲ, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಎಳನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಪವಿತ್ರ 'ತನು'ವನ್ನು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಡುಬು (ಮಂಜಲ್ದ ಇರೆತ ಅಡ್ಯ) ತಯಾರಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.

ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಮಹಾಪೂರ: ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುಡುಪು ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಎಳನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ರಮಾನಾಥ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

nagara-panchami-celebrations-in-tulu-nadu-dakshina-kannada
ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿ, "ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವೇ ನಾಗರಪಂಚಮಿ. ಕುಡುಪು ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಎಳನೀರು ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು-ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ನಾಗತಂಬಿಲ ಸೇವೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬಂದು ಆಶ್ಲೇಷಾ ಬಲಿ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮುಂತಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಗದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.

nagara-panchami-celebrations-in-tulu-nadu-dakshina-kannada
ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ರಮಾನಾಥ ರೈ (ETV Bharat)

ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಭಕ್ತೆ ಅನುಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಎಳನೀರು, ಹಾಲು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಧನ್ಯತೆ ತಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಮತ್ತೋರ್ವ ಭಕ್ತೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ವಾಮಂಜೂರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬ. ಈ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಎಲೆಯ ಕಡುಬು ಸವಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಎಳನೀರು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಆನಂದದಾಯಕ ದಿನ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

nagara-panchami-celebrations-in-tulu-nadu-dakshina-kannada
ಕುಡುಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕರಾವಳಿಯ ನಾಗಬನಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗನಿಗೆ 'ತನು' ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಡಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರವಾಡ: ಶ್ರಾವಣದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಜಾನಪದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
TULU NADU PANCHAMI
ನಾಗರಪಂಚಮಿ
NAGABANA
NAGARA PANCHAMI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.