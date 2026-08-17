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ಉಡುಪಿ: ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ವಿವಿಧ ನಾಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಇಂದು ವಿವಿಧ ನಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗ ಬನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

UDUPI ನಾಗರಪಂಚಮಿ TULU NADU PANCHAMI ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳು 2026
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 2:42 PM IST

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ಉಡುಪಿ: ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಹಬ್ಬವಾದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬಗಳ ಸರಣಿಯಾದ ಉಪಕರ್ಮ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಇಂದು ವಿವಿಧ ನಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗ ಬನಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ನಾಗ ತಂಬಿಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅರಿಶಿನ ಎಲೆಗಳು, ಎಳನೀರು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.

ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ನಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗ ಬನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಎಳನೀರು ನೈವೇದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಜನರು ಎಳನೀರು, ಹೂವುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧ ನಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಾಗ ಬನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಅನೇಕ ಮೂಲ ನಾಗಬನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಮುಚ್ಚಲಕೋಡು, ಮಾಂಗೋಡು, ತಂಗೋಡು ಮತ್ತು ಅರಿತೋಡಿನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕಂದಾಲಯಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನೀಲಾವರ ಪಂಚಮಿಕಾನ, ಸಗ್ರಿ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬಡಗುಪೇಟೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಗ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಜೋರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ತಂಬಿಲ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯಿತು.
ಭಕ್ತರು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ (ಹಾಲು ಎರೆಯುವುದು), ಸೀಯಾಳ (ಎಳನೀರು) ಅಭಿಷೇಕ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

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TAGGED:

UDUPI
ನಾಗರಪಂಚಮಿ
TULU NADU PANCHAMI
ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳು 2026
NAGA PANCHAMI

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