ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ' ಥೀಮ್ನಡಿ ತ್ರಿನಯನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ದುರ್ಗೋತ್ಸವ
ತ್ರಿನಯನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ದುರ್ಗೋತ್ಸವವನ್ನು 'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ' ಥೀಮ್ನಡಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : October 21, 2026 at 3:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತ್ರಿನಯನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ 'ದುರ್ಗೋತ್ಸವ 2026' ಆಚರಣೆಗೆ 'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ'ಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನಾಗಿ (ಥೀಮ್) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ.
ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಢಾಕ್' (ಡ್ರಮ್ಗಳು), 'ಧುನುಚಿ ನಾಚ್' (ಧೂಪದ ನೃತ್ಯ), ಸಂಗೀತ, ಬಂಗಾಳಿ ಖಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ದೇವಿಯ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ಪೋಷಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದುರ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾರಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಸ್ಮಲ್, ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಹುಪಾಲು ಬಂಗಾಳಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಸ್ತು ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವು ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಲಯದಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯವರೆಗಿನ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಈ ವಿಷಯವಸ್ತುವಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 'ತ್ರಿನಯನಿ' (ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಿ) ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ದೈವಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಗಳು ತವರಿಗೆ ಬರುವ ಸಂಭ್ರಮ: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದೇವಿ ಉಮಾ (ದುರ್ಗೆ) ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವುದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾದ ದೆಬ್ಮಾಲ್ಯ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೈಲಾಸದಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಉಮಾದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಂತೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಭಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಂಗಾಳಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಧರ್ಮದ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಇದು ಕೇವಲ ಬಂಗಾಳಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಈ ಹಬ್ಬದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರು.
ನೋವಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯೆಡೆಗೆ: ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂದೇಶ
ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಪರಾಜಿತಾ ದಾಸ್ ಎಂಬುವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಗೆ 108 ಕಮಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಮಹಿಷಾಸುರನ ವಿರುದ್ಧ ದೇವಿ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟವು ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಇದು ನೋವಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯೆಡೆಗಿನ ಪಯಣ. ಉಗ್ರವಾದವು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
'ಬರೋವಾರಿ ಪೂಜೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆರಾಧನೆಯು ಸ್ನೇಹ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
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