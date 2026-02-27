ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಸಿಎಂ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಆಗಮನ; ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ಸಿದ್ದತೆ
ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
Published : February 27, 2026 at 6:35 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಕೊನೆ ದಿನವಾದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಮ್ಮು ತಂಡದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಣಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಯಾರದರೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾ? ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಇಲ್ಲ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದವರ ಟೀಂ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ, ಅವರು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗಾಗಿ ಆಡಿದವರೇ. ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದವರೇ. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿರುವಂತವರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಟಗಾರರು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಧಾರವಾಡ ಜೋನ್ ಕನ್ವೇನರ್ ವೀರಣ್ಣ ಸವಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರಣಜಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದಿದ್ದರು.
ಫೆ.24 ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭರದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಫಿಚ್ ಕ್ಯೂರೆಟರ್ ನಿನ್ನೆಯೇ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
