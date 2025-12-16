ETV Bharat / state

ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ 40 ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿ ಸೇವೆ: ಇವರ ನಾಟಕ, ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್​ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ನಾಟಕಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ನಾಟಕ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದರ್ಶನದಂತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು.

Theatre artist Rangaswamy
ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 16, 2025 at 10:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ದುಡಿದ ಹಿರಿಯಜೀವ ಎಸ್​.ಎನ್​. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಳ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರಿಕನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ರಂಗಪ್ಪನವರದು.

ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಕೆಬಿಆರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಒಂದು ನಾಟಕ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದರ್ಶನದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಸಾವಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿರಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಜನ ಇಂದಿಗೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿಗೆ, ನಾಟಕ ರಚನೆ, ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿರುವ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Scenes from a play by theatre artist Rangaswamy
ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯಗಳು (ETV Bharat)

ಕುಲಕಸುಬು ಬಿಡದೆ ನಾಟಕಗಳ ಗೀಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಿಂದಲೇ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಲು 12 ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಜನರು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೋಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರಿಗೆ 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಕಾಮಿಡಿ, ಕೆಡಿ, ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿ.‌ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಲ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಉಮಾಶ್ರೀ, ಬಿ.ಕೆ. ಶಂಕರ್, ನಟ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.

Puttanna Kanagal honoring Rangaswamy
ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್​ (ETV Bharat)

ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ ನಾಟಕಗಳು: ಕೊರಳು ಒಂದು ತಾಳಿ ಎರಡು, ದುಡುಕಿ ಹೋದ ಮಗ ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಸೊಸೆ, ಹುಡುಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಂಬಾ, ಶೀಲಗೆಟ್ಟರೂ ಸೂಳೆಯಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಂಡ ಲುಂಗಿ ತುಂಡು ಲಂಗ ಒಟ್ಟು ಆರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರು‌ ನಾಟಕಗಳ ಪೈಕಿ ಕೊರಳೊಂದು ತಾಳಿ ಎರಡು, ಶೀಲಗೆಟ್ಟರೂ ಸೂಳೆಯಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಂಬ ಎಂಬ 3 ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಅಂಡ ಲುಂಗಿ, ತುಂಡು ಲಂಗವೆಂಬ ನಾಟಕ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ 'ದುಡುಕಿ ಹೋದ ಮಗ-ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಸೊಸೆ' ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ನಾಟಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದಕ್ಕಿವೆ.

Theatre artist Rangaswamy
ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)

ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ 40 ವರ್ಷ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, "40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದುಡುಕಿ ಹೋದ ಮಗ ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಸೊಸೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ನಾಟಕ. ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಾ ಅವರ ಕೆಬಿಆರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ನಾಟಕ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ನೆನಪು. ಐದಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Theatre artist Rangaswamy
ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)

ಪುತ್ರ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ, ತಬಲ ಕಲಾವಿದ: ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದ.‌ ತಂದೆ ರಚಿಸಿದ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ತಬಲ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆಯ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 'ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ಮಗಳು' ಎಂಬ ನಾಟಕ ರಚನೆ‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಕ್ಷೌರ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯವರೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಬಲ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳು ಮರೆಯಾದ ಕಾರಣ ಕ್ಷೌರಿಕ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಬಲ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆಯ ಕಲಾಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪತ್ನಿ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ "ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ನೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಂದೋಡಿ ಲೀಲಮ್ಮ ಅವರ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ ಇವರ ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನೆನಪು ಈಗಲೂ ಚೆಂದ" ಎಂದು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ರೂಪ ಕೊಡುವ ಕಲಾವಿದ; ಇವರದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ

TAGGED:

ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಎನ್​ ಎಸ್​ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
DAVANAGERE
ಕೆಬಿಆರ್ ಡ್ರಾಮ ಕಂಪನಿ
THEATRE ARTIST N S RANGASWAMY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.