ಮೈಸೂರು ಯುವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆರೆ: ಕೊನೆಯ ದಿನ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾಯನದ ಮೋಡಿ
10 ದಿನಗಳಿಂದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರ ಮನಸೊರೆಗೊಳಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ಯುವಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 7:34 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾಯನದ ಮೋಡಿಗೆ ಮೈ ಮರೆತು ಕುಣಿಯುವ ಮೂಲಕ, 2026ರ ದಸರಾ ಯುವಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಉಪ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕೊನೆಯ ದಿನ ನಡೆದ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವ ಮನಸುಗಳು ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದರು.
ಯುವಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಗಾನುಸುಧೆ ಹರಿಸಿದ, ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊನೆಯ ದಿನವೂ ತಮ್ಮ ಗಾನಕಂಠದಿಂದ ಯುವಕರು - ಯುವತಿಯರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಜೈ ಹೋ ಮೈಸೂರು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಂತರ ಗಾಯಕಿ ಅನುರಾಧ ಭಟ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಏ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೇ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಸಭಿಕರು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು, ನಮ್ಮ ಶಿವ ಕೈಲಾಸ ಸೇರಿಕೊಂಡನು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅನುರಾಧ ಭಟ್ ಅವರು ಅಪ್ಪಾ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಾ, ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ವೀರ, ಹಾಡನ್ನು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ ಮುಖವ ನಾ ನೋಡಿದೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಭಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದರು. ಏನಮ್ಮಿ ಏನಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಬಾಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಂದು ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾಗೂ ಅನುರಾಧ ಭಟ್ ಗಾಯನದ ಮೋಡಿಗೆ, ಸಭಿಕರು ಮನಸೋತರು.
ಸರಿಗಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಯಾವಿ ಮಿನುಗು ನೀನು, ಮುಂಜಾನೆ ಬಿಸಿಲು ನೀನು, ಗಾಯಕಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಸೋಜಿಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ.. ಮಂಡೆ ಮೇಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ.. ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಗಾಯಕ ನಿಖಿಲ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅವರು ನಿನ್ನಂದಲೇ ನಿನ್ನಂದಲೇ ಕನಸೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ಗಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಿಂದ್ದೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕಲ್ಚರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಂಡದವರು ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವಾ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವು ನಂದ ನಂದನ ನೀನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಾಡಿಗೆ ಅಮೋಘವಾಗಿ ನೃತ್ಯಮಾಡಿದರು. ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತಂಡ ವಾದ್ಯಪರಿಕರ ತಂಡವು ಸಮಧುರವಾಗಿ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ನೀಡಿತು.
ಎಸ್.ಜಾನಕಿಗೆ ನಮನ: ವಿಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಸಂಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಹಾಡಿದ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆದರು. ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಪಾಲನಾ ನಿರ್ದೇನಾಲಯದದ ತಂಡದ ತಮಟೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಯುವ ಮನಸು ಕುಣಿದಾಡಿತು. 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡವು ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದವು.
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