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ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ತುಂಡಾಗಿದ್ದ ಆಮೆಯ ಕವಚ; ಎಂ-ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಯುವಕರು!

ಯುವಕರ ತಂಡವೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಜೆಸಿಬಿಯ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ತುಂಡಾಗಿದ್ದ ಆಮೆಯ ಕವಚವನ್ನು ಎಂ-ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ತಂತಿ ಬಳಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

YOUTH RESCUE INJURED TORTOISE
ಆಮೆಗೆ ಎಂ-ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 8:23 PM IST

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ಮೈಸೂರು : ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಜೆಸಿಬಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಮೆಯೊಂದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯುವಕರು, ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಆಮೆಯ ಕವಚವನ್ನು (ಚಿಪ್ಪು) ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ನ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಪಿಲಾ ನದಿಗೆ ಆ ಆಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಮೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ETV Bharat)

ಏನಿದು ಘಟನೆ : ಮಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನೊಂದರ ಬಳಿ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ‌ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೇಳೆ ಜೆಸಿಬಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಕೆಟ್ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಆಮೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಜೆಸಿಬಿ ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಮೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕವಚ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಡೆದು ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಮೆಗೆ ಯುವಕರ ತಂಡ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಮೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಯುವ ಬ್ರಿಗೇಡ್​ನ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆಮೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಸ್ನೇಹಿತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಮೆಯನ್ನು, ನಂಜನಗೂಡಿನ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

YOUTH RESCUE INJURED TORTOISE
ಆಮೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ (ETV Bharat)

ಅದರ ಕವಚ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ, ಆಮೆಯನ್ನು ಸಾಯಲು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಡೆದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಆಮೆಯ ಕವಚದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ತಂತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೂರು ಚೂರಾಗಿದ್ದ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂತಿಯಿಂದ ಮೆಶ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎಂ-ಸೀಲ್ (M-Seal) ಬಳಸಿ ಕವಚದ ಮೇಲ್ಬಾಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೃತಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪದರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಮೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಅದರ ಚಲನ ವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಮೆ, ಕ್ರಮೇಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ನಡೆಯಲು, ಈಜಲು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಕೃತಕ ಕವಚವೂ ಕೂಡ ಸಹಜ ಕವಚದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆಮೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆಮೆಯನ್ನು ಕಪಿಲಾ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವೇಗವಾಗಿ ಈಜುತ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಆಮೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ವೇಳೆ ಆಮೆಯೊಂದು ಜೆಸಿಬಿಯ ಬಕೇಟ್​ಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ಶೆಲ್ (ಕವಚ) ಒಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಬ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನನಗೆ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಮೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತಡೆದು ನನ್ನ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು, ಈ ಆಮೆ ಬದುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವ ಕವಚದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಾಯಲು ಬಿಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರಾಯಿತೆಂದು ಆಮೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಕವಚದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ ತಂತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಗಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಬಳಿಕ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿದ್ದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೆಶ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿ ಎಂ-ಸೀಲ್​ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಐದಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಮನಿಸಿದೆವು. ಮೊದ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಲು ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆವು.- ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಆಮೆ ರಕ್ಷಿಸಿದವರು

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TAGGED:

YOUTH RESCUE INJURED TORTOISE
TORTOISE RESCUE IN NANJANAGUDU
ಆಮೆಯ ರಕ್ಷಣೆ
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TORTOISE RESCUE

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