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ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನುಂಚಾಕು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಯುವಕನ ಸಾಧನೆ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ನುಂಚಾಕು ಹಿಡಿದು ತಿರುಗಿಸುವುದೇ ಈ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ಮಹೇಶ್​​ ಎಂ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

MYSURU ನುಂಚಾಕು ಕಲೆ NUNCHAKU FIGHT ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
ನುಂಚಾಕು ಕಲೆಗಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವೀಣ್. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 11:23 AM IST

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ಮೈಸೂರು: ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯ ನುಂಚಾಕು ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸ್ಟಂಟನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವೀಣ್​ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯ ನುಂಚಾಕು ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಯುವಕ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ ಮೈಸೂರಿನ ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿ.ಬಿ.ಎ. ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈತ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಓದಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನುಂಚಾಕು ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಜಾಲತಾಣದ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಾಧನೆ​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಬಳಸಿ ನುಂಚಾಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದವರು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

"ನನಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ. ನಾನು ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಗೂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ನುಂಚಾಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಚಾಲೆಂಜ್​ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್​ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನುಂಚಾಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇತರೆ ಯುವಕರಿಗೂ ಕಲಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ವಿವರಿಸಿದರು.

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TAGGED:

MYSURU
ನುಂಚಾಕು ಕಲೆ
NUNCHAKU FIGHT
ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
BOOK OF WORLD RECORDS IN NUNCHAKU

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