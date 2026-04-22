ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಹುಣಸೂರಿನ ಯುವ ರೈತ

ಪದವೀಧರನಾಗಿರುವ ಯುವ ರೈತ ದಯಾನಂದ್​ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವ ಕೃಷಿಕ ದಯಾನಂದ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 22, 2026 at 7:37 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿದ್ದರೂ ನಗರದ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುವವರಿಗೆ ಹುಣಸೂರಿನ ಯುವಕ ಮಾದರಿ. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನೀಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಕಾಣಬಹುದೆಂದು ಈ ಪ್ರಗತಿಪರ ಯುವ ರೈತ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉಯಿಗೌಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬ 27 ವರ್ಷದ ದಯಾನಂದ್, ಪೂರ್ವಜರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಸೌತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ತಂದೆಯ ಸಾವು: ದಯಾನಂದ್​ ಅವರು ತಂದೆ ನಿಧನ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಂಡಿತಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮೂಲಕ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬೇಸಾಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಲಾಭ: ದಯಾನಂದ್​​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಬೆಳೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಗುವಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೇ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ, ತೆಂಗಿನ ಮರ ಹಾಗೂ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ಒತ್ತು: ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ದಯಾನಂದ್​, "ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಾ ಅಥವಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದಾಜು 15ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನೀಕರಣ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಫೋನ್​ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಯಾನಂದ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ದಯಾನಂದ್​ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ" ಎಂದರು.

