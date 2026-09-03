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ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶ: 'ಆಸ್ಕರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' ಮಾಡಿದ ಯೋಗ ಪಟುಗಳು

ಯೋಗ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಮತೋಲನದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಯೋಗ ಪಟುಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಆಸ್ಕರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' ಮಾಡಿದ ಯೋಗ ಪಟುಗಳು
'ಆಸ್ಕರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' ಮಾಡಿದ ಯೋಗ ಪಟುಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 7:06 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಜಲದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಮೈಸೂರಿನ 37 ಯೋಗ ಪಟುಗಳು 'ಆಸ್ಕರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ 'ಆಸ್ಕರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಮತೋಲನದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಯೋಗ ಪಟುಗಳು 'ಆಸ್ಕರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಯೋಗಚಾರ್ಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ರೂಲ್ ನಂ. 6 ರ ಅಡಿ ವಾತಾಯನಾಸನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ 37 ಯೋಗ ಪಟುಗಳು ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7-64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಸನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಯೋಗ ಪಟುಗಳಾದ ಅಂಕಿತ, ಜಯಂತ್, ಸುರಭಿ ಹಾಗೂ 7 ವರ್ಷದ ತ್ರಿಷಿಕಾ ತಮ್ಮ 'ಆಸ್ಕರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್' ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

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TAGGED:

MYSURU
YOGA MASTERS
ಯೋಗ
ಆಸ್ಕರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
OSCAR BOOK OF RECORD

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