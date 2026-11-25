ಐತಿಹಾಸಿಕ ವರುಣಾ ಕೆರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ನ್ಯೂಲುಕ್: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ
11 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವರುಣಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
Published : November 25, 2026 at 2:30 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವರುಣಾ ಕೆರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.
ವರುಣಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ವರುಣಾ ಕೆರೆಯು ಸುಮಾರು 175.16 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಗೆ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರಿ ಮಲಿನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಸೆಳೆಯಲು 11 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ದಸರಾ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ: ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ (CNNL) ವತಿಯಿಂದ ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು, ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NBS) ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
ಜಲಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಔಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೆಫೆ, ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ, ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್, ಕೆರೆ ಮುಂಭಾಗ ಆರ್ಚ್, ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾಥ್, ಹಣ ನೀಡಿ ಹೋಗುವ ವಾಯುವಿಹಾರ, ಹಾಗೂ ಹಣ ನೀಡದೇ ಹೋಗುವ ವಾಯುವಿಹಾರ ಇರಲಿದೆ. ಕೃತಕವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಬಾರದೇ, ಆಚೆಯಿಂದಲೇ ಹೋಗಲು ಕೃತಕ ಬಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮದ ಎಇಇ ಯೋಗಾನಂದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ವರುಣಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನಾಲಾಬೀದಿ ರವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "11ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವರುಣಾ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿ.ಮರಂಕಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ವರುಣಾ ಕೆರೆಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿ" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ರಥಗಳಿಗೆ ಗೂಟ ಪೂಜೆ: ಬ್ರಹ್ಮರಥ, ಪಂಚಮಿ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ