ಮಡಿಕೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ - ಅಂಬಲಿ - ಮಜ್ಜಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುವ ಗ್ರಾಹಕರು; ಸೋತು-ಗೆದ್ದ ಸಹೋದರರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹುತೇಕರು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬೇಸರದಿಂದ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸೋತು ಗೆದ್ದ ಸಹೋದರರ ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಹೀಗಿದೆ.
Published : April 14, 2026 at 4:38 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿ ಸೋತು, ಬಳಿಕ ಅದೇ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಮಡಿಕೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್, ಆ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಯಶೋಗಾಥೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಸ್ಟೋರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಶಿವು ಎಂಬ ಸಹೋದರರ ಸೋಲು - ಗೆಲುವಿನ ನೈಜ ಕಥೆ. ಇವರು ಕೇವಲ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಾಯಿಯೇ ಇವರನ್ನು ಸಾಕಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮುಂದೆ ಓದಲು ಕಷ್ಟವಾದಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂದಿನಿ ಎಂಬ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ , ಆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಸಿಗದೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದೇನು ಎಂದಾಗ ಮಡಿಕೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಮಡಿಕೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ: ಹೀಗೆ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯದ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರು 2022 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಲೇಔಟ್ ಬಳಿಯ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ರೈತನೇ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯದ ನಂದಿನಿ ಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಈ ಯುವಕರು ತಮಗಿದ್ದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಜ್ಜಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಿಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಇವರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಅದರಂತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈಗ ಮಡಿಕೆ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯದ ಅಂಬಲಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಬಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಸೋತಾಗ ಛಲದಿಂದ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಹೋದರರಾದ ಶಿವು ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಅಂಬಲಿ ಇಷ್ಟ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕ ಮನು ಮಾತನಾಡಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
