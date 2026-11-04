ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೈಸೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಫ್ರೆಂಚ್, ಸ್ಪಾನಿಶ್, ಉರ್ದು, ಡಚ್ಸ್, ಇಟಲಿಯನ್ , ರಷ್ಯಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 11:15 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 7 ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಫ್ರೆಂಚ್, ಸ್ಪಾನಿಶ್, ಉರ್ದು, ಡಚ್ಸ್ ( ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆ), ಇಟಲಿಯನ್ (ರೋಮನ್ಸ್ ಭಾಷೆ), ರಷ್ಯಾ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೆಬ್ ಆಪ್( ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎ) ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಬಳಕೆಯ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು 7 ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೈಸೂರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾಣ: ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿವರಗಳು ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದಾಗ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳು ಯಾವುದು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೆಬ್ ಆ್ಯಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಡೆಸ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೆಯೇ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಅಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಜ್ಜು-ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳು: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಜ್ಜು , ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಜ್ಜು ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮ್ಯಾಸ್ಕಾಟ್ಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಸ್ಕ್ ಗಜ್ಜು & ಯೂವರ್ ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಗಜ್ಜುವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಎಐ ಪ್ರವಾಸಿ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಜ್ಜು ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವ ಆಶಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆ, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿತಿ, ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆ: ರಾಜಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸ, ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ವೆಬ್ ಆ್ಯಪ್ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಂಚ್ಯಕ (ಜಿಐ) ಟ್ಯಾಗ್: ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್, ಮೈಸೂರು ಅಗರಬತ್ತಿ, ಮೈಸೂರು ರೋಸ್ ವುಡ್ ಇನ್ಲೇ, ಮೈಸೂರು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಮೈಸೂರು ಗಂಜೀಫಾ ಆರ್ಟ್, ವೀಳೆದೆಲೆ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ರಸಬಾಳೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಯಾತ್ರಿ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು: ಪೊಲೀಸರಂತೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾತ್ರಿ ಮಿತ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರರು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವರು. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರರ ಮೊ.ಸಂ. 9538274484ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅರಮನೆ, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ, ಮೃಗಾಲಯ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿವೆ.
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