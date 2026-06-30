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ಮೈಸೂರು: ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಗಾರ್ಡ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಹುಲಿ

ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 9:38 AM IST

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ಮೈಸೂರು: ಕೂಂಬಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕನ (ಗಾರ್ಡ್​) ಮೇಲೆ, ಹುಲಿಯೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸರಗೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿಯ ಬೆಣ್ಣೆಗೆರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಗಾರ್ಡ್​ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ರೈತ ಕಿರಣ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕನ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನುಗು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕ ಕುಮಾರ್ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರು. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನವರು. ಸೋಮವಾರ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಿರಣ್ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಚಲನ-ವಲನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಪೊದೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹುಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಿರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹುಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪೊದೆಯತ್ತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯಿಂದ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆನ್ನು-ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬಂಡೀಪುರ ಡಿಸಿಎಫ್ ನಂದೀಶ್, ಎಸಿಎಫ್ ಪರಮೇಶ್, ಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ ಅನಿತ್‌ರಾಜ್, ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.

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TAGGED:

MYSURU
COMBING OPERATION
ಕೂಂಬಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಹುಲಿ ದಾಳಿ
TIGER ATTACKS GUARD

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