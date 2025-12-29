ETV Bharat / state

ದೇವರ ಬಸವನಿಗೆ ಬೇಕು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ: ಮನೆ ಆಹಾರವೇ ಇವನ ಮೆನು

ಈ ಬಸವನನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕರು ಇದ್ದಾಗ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು.

ಹೋಟೆಲಿನೊಳಗೆ ಬಸವ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 29, 2025 at 2:55 PM IST

1 Min Read
ಮೈಸೂರು: ದೇವರ ಬಸವನಿಗೆ ಮನೆ ಆಹಾರವೇ ರುಚಿ. ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಮೆನು.

ಹೌದು, ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಸವ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಲು ಹೋಗಲಾರ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಹದೇವ ಅವರ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದ ಮ‌ನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮನೆಯವರು ತಿಂಡಿ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರ ಬಸವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು (ETV Bharat)

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ (ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಮಾದಪ್ಪ) ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಕರು ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಬಸವನನ್ನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಈಗ ಬಸವನಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಸವ ಇರುವುದರಿಂದ ದೆವ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ: 700 ಮನೆ ಹಾಗೂ 2000 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಬಸವ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಸವ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಳ್ಳತನವೂ ನಡೆದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ತೆರಳುವ ದೇವರ ಬಸವ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಎಂಬವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮೀಪ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು: ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿಯೂ ಬಸವನನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಸುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕೂಡ ಕಿಚ್ಚು ಹಾಯುತ್ತಾನೆ.

ದೇವರ ಬಸವನಿಗೆ ಬೇಕು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಚಪಾತಿ (ETV Bharat)

ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕೆ.ವಿ.ಮಹದೇವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದೇವರ ಬಸವ ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆಯಂತಹ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಂದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ‌. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲಿನೊಳಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಬಸವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆ" ಎಂದರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಮಂಜು ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮರಿಯಿಂದ ಈ ಬಸವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ‌. ಈತ ಇರುವುದರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬಸವ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

TAGGED:

MYSURU
BASAVA
ದೇವರ ಬಸವ
GOD BULL SPECIAL

