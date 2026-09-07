ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆನು ಸಿದ್ಧ: ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಆನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಗಂಡಾನೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಾನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕದ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 7, 2026 at 4:25 PM IST
ಮೈಸೂರು : ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಜಪಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಾಡಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಮೊದಲ 9 ಗಜಪಡೆಗಳ ತಂಡ ಸದ್ಯ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಈ ಗಜಪಡೆಗೆ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿತ್ಯ ಗಂಡು ಆನೆಗೆ 13-14 ಕೆ.ಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ 600 - 700 ಕೆ.ಜಿ ಹುಲ್ಲು, ಸೊಪ್ಪು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗೆ 11-12 ಕೆ.ಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ 500 - 600 ಕೆ.ಜಿ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು, ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದ ಮೆನು ಹೀಗಿದೆ: ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನಕಾಳು, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಅನ್ನ, ಉಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಾಗೂ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ನಿತ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತೂಕ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ನಿತ್ಯವೂ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಗಜಪಡೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆನೆ ಮಸ್ತಿಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆನೆಗಳಿಗೆ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಅವುಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ತೂಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಇರುವ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ವಾಪಸ್ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹಾಕುವ ತೂಕದ ನಡುವೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆ 200 ಕೆ.ಜಿ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡಾನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 300 - 500 ಕೆ.ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವೇ ಕಾರಣ. ಆನೆಯ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಆನೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್.ರವಿಶಂಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಶೀಘ್ರವೇ ಎರಡನೇ ತಂಡ: ಎರಡನೇ ತಂಡದ 3 ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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