ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ: ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ಯೂ!; ಬೇಡಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ?

ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?, ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವುದು ನಿಜವೇ? ಎಂಬ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ ಘಟಕದ ಮುಂದೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನ (ETV Bharat)
ವರದಿ: ಮಹೇಶ್ ಎಂ

ಮೈಸೂರು: ಪರಿಶುದ್ಧ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ (Karnataka Silk Industries Corporation) ಘಟಕದ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಜನರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಕಂಡುಬಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಈ ಸೀರೆ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಜರಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಐಷಾರಾಮಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮೃಗಾಲಯದ ಬಳಿ, ಕಾಳಿದಾಸ ರಸ್ತೆ, ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್ ವೃತದ ಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹೈದರಬಾದ್​ಲ್ಲಿಯೂ ಅಧಿಕೃತ ಶೋರೂಂಗಳಿವೆ.

ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏಕೆ?: ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಜರಿ ಮತ್ತು ಮೃದು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಈ ಸೀರೆಗಳು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿದ ಒಲವು. ಭಾಗಶಃ ಜನರು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಸೀರೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯರು.

ಟೋಕನ್​ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿ: ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಟೋಕನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೇವಲ ಟೋಕನ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಳಿಗೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರೆಯಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೋಕನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯಲೆಂದೇ ಜನರು ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಗೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇತೀಚೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ನಕಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಜರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು.

ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ ಘಟಕದ ಮುಂದೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನ (ETV Bharat)

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳುವುದೇನು: ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷದ 10 ಸಾವಿರ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯ ಜರಿ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಿತ್ಯ ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ 50 ಸೀರೆಗಳ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಶೋರೂಂಗಳಿಗೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ.ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗೆ: ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದರಿಂದ ದಾರ ತೆಗೆದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿದ ಜರಿ ಹಾಕಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ.

ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ ಘಟಕ (ETV Bharat)

ಸಚಿವರು ಹೇಳುವುದೇನು: ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕೆ ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್​ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನು: ಮಾನಂದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ ಘಟಕದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಯ ಬಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಜನರು ಸೀರೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಟೋಕನ್ ಪಡೆಯಲು ಕಾದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಹ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿತ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 20ರಿಂದ 30 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹದು. ಆ ದೃಶ್ಯ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ (ETV Bharat)

ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಗಿಬೀಳಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಜ್ಞರಾದ ಪ್ರೊ. ರಂಗರಾಜು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಮಹಾರಾಜರು. ಶತಮಾನ ಕಳೆದರು ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುವ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಇವಾಗಿವೆ. ನೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ ಇರದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೋಕನ್​ಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರುವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಂದಣಿ ಆಗುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

