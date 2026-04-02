ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 449 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ!

ರೈಲು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 10:02 AM IST

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 449.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ 419.89 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೂಲಕ 9.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಮೀರಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. 2025–26 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ಸರಕು ಹಾಗೂ ನಾನ್-ಫೇರ್ ಆದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ನಾನ್-ಫೇರ್ ಆದಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಗಣನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು (3.17 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ (4.02 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ (2.61 ಕೋಟಿ ರೂ.) ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.

ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 900.19 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. 116 ರೈಲು ರೇಕುಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 23.94 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 8.665 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಐರನ್ ಓರ್(ಕಬ್ಬಿಣ ಅದಿರು) ಲೋಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾರ್ಸೆಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 11.81 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. SLR (ಸೀಟಿಂಗ್ ಕಮ್ ಲಗೇಜ್ ರೇಕ್) ಮತ್ತು VPH (ಹೈ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾನ್) ಲೀಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 5.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಾನ್-ರೈಲು ಹೆಡ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇಂದ್ರವು, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ IP ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಪರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (APOS) ಬಳಸುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜ್ವಾಲನಶೀಲ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂಯುಕ್ತ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಫೋರ್ಟ್ರೆಸ್ ತಪಾಸಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚುನಾವಣೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಾಗವು ಕೇಟರಿಂಗ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಹರಾಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸೇವೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯತ್ತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

