'ಪೊಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ವಾಹನದ ವಿರುದ್ಧವೇ 71 ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕೇಸ್, ₹18,250 ದಂಡ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ'
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಂಡ ಹಾಕುವ ಪೊಲೀಸರು ತಾವು ಗಸ್ತು ತಿರುಗಲು ಬಳಸುವ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನದ ದಂಡವನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 29, 2026 at 4:31 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗಸ್ತು ವಾಹನವೊಂದರ ವಿರುದ್ಧವೇ 71 ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ '112' ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಗಸ್ತು ವಾಹನ (ಕೆಎ-55-ಜಿ-0433)ದ ವಿರುದ್ಧ 2024ರ ಜು.5ರಿಂದ 2026ರ ಜೂ.10ರ ವರೆಗಿನ 23 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71 ಬಾರಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯ್ತಿ ನೀಡಿದರೂ 18,250 ರೂ.ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ನ್ಯೂಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಕೆ.ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಉದಯಗಿರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂಟಿಲಿ ಜೆಂಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐಟಿಎಂಎಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಾಹನಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಡಿಸಿಪಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ಸಂಚಾರ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಐಪಿಗಳ ಬದಲು ಚಾಲಕರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. '112' ಗಸ್ತು ವಾಹನದ ಮೇಲಿರುವ ಕೇಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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