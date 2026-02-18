ಮೈಸೂರು: ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 378 ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್
ದೋಷಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 378 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Published : February 18, 2026 at 10:17 AM IST
ಮೈಸೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ದೋಷಪೂರಿತ 378 ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರದ ಹಳೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ರೋಲರ್ ಮೂಲಕ ನಾಶ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾಸ-2026 ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೋಷಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ದೋಷಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 378 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ದೋಷಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದೋಷಪೂರಿತ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಎಂ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ: ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತರಿಂದ 5.1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 51.83 ಗ್ರಾಂ. ತೂಕದ ಎಂಡಿಎಂಎ ಮತ್ತು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 2.230 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಜತೆಗೆ ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್. ಪ್ರಮೋದ್(27), ಎಂ. ವಿಕಾಸ್(23) ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಿಸುವ ಜಾಲದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು, ಫೆ. 17ರಂದು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಸಿಬಿ ಎಸಿಪಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಬೀರ್ ರಾವುತರ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಬ್ಬೀರ್ ಹುಸೇನ್, ಎಸ್ಐಗಳಾದ ಕೆ. ಲೇಪಾಕ್ಷ, ಜೋತ್ಸ್ನಾ ರಾಜ್, ರೇವಣ್ಣ ಸಿದಪ್ಪ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಮಧು ಕುಮಾರ್, ಚೇತನ್, ರಾಜಸಾಬ್, ಯಶವಂತ ಕುಮಾರ್, ಕಿರಣ್ ರಾಥೋಡ್, ಸಂತೋಷ್ ಪವಾರ್, ಹಜರತ್ ಅಲಿ, ಸಮೀರ್, ಮಮತಾ, ಸಿದ್ದರಾಜು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿವಿ ಕಳ್ಳತನ: ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ 28 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಂಧನ