6 ತಿಂಗಳು ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ: ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭರವಸೆ
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 27, 2026 at 4:43 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಜನರು ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಬೇಡ ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 3 ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ಗೊಂದಲಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೃತಕ ಅಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
6 ತಿಂಗಳ ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ: ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೂ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಭಾವವೆಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಜನ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬೈಕ್ಗೆ 1-2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಪಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
