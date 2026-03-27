ETV Bharat / state

6 ತಿಂಗಳು ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ: ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭರವಸೆ

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್​ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MYSURU ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ IRAN ISRAEL US WAR
ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 4:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್​​, ಡೀಸೆಲ್​​ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಜನರು ಗಾಬರಿಯಾಗುವುದು ಬೇಡ ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್​ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್​​ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 3 ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್​​ ಡೀಸೆಲ್​ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​​ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್​​ ಬಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ಗೊಂದಲಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೃತಕ ಅಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನೆಂದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​ಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

6 ತಿಂಗಳ ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ: ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್​ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ಯುದ್ಧ ನಡೆದರೂ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಭಾವವೆಂದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ಜನ ಪ್ಯಾನಿಕ್​ ಆಗಿ ಬೈಕ್​ಗೆ 1-2 ಲೀಟರ್​ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರು ಫುಲ್​ ಟ್ಯಾಂಕ್​ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಪಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.