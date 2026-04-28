ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್: ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಲೆಎತ್ತಲಿದೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 28, 2026 at 1:55 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ‌ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಗ್ಯಾಲರಿ (ವೀಕ್ಷಣಾ ಗ್ಯಾಲರಿ) ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಗದಗ, ಮಂಡ್ಯದಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದರೂ, ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್‌ ಗ್ಯಾಲರಿ (ವೀಕ್ಷಣಾ ಗ್ಯಾಲರಿ) ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಋತುಮಾನದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 11 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಿದೆ.

ಟೆನ್‌ಸೈಲ್‌ ಮೆಂಬರಿನ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ವೀಕ್ಷಣಾ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಟೆನ್‌ಸೈಲ್‌ ಮೆಂಬರಿನ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೋಹದ ಕಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಕಟ್ಟುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಬರಲಿದೆ: ಸದ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತು ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಜನತೆ ದಸರಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಸ್ಕರ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆ, ಚಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಚೇರ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸರ್ಕಾರ: ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕೊಕ್

