ಮೈಸೂರು: ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ರಫ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ

ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆಯನ್ನು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Nanjangud Rasabal
ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ (ETV Bharat)
Published : February 25, 2026 at 1:04 PM IST

ವರದಿ: ಮಹೇಶ್​ ಎಂ

ಮೈಸೂರು: ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ, ಪರಿಮಳ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಂಜನಗೂಡಿನ ರಸಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಈಗ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಔಷಧಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಣಜ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೈಸೂರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಇವುಗಳ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮಹತ್ವ: ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆಯನ್ನು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಊಟದ ನಂತರ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬೆಳೆ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಪರಿಮಳದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಕೊಡಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟವಾದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಮಾಂಬಳ್ಳಿ, ಉದ್ಬೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧ ಹೊಂದಿವೆ.

ರಸಬಾಳೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬೆಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಮ: ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಂಜನಗೂಡಿನ ರಸಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೆಳೆಗಳು. ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಂಜನಗೂಡು ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರೈತರು ಸುಮಾರು 150 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 200 ಜನ ರೈತರು ಮೈಸೂರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಪಾನ್, ದುಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ರಸಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಂಗಡಗಿ.

ರಸಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಸಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ತಾಂಡವಪುರದ ರೈತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆಯ ವಿಶೇಷ, ಅದರ ಪರಿಮಳ, ಔಷಧೀಯ ಗುಣ, ಹಾಗೂ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಪನಾಮ ರೋಗ ಹಾಗೂ ರಸಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಫ್ತುದಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಮಾತು: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಗುಣ ಇರುವ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಂಜನಗೂಡು ರಸಬಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಪರಂಪರೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಸದರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಜಿ.ಐ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮೈಸೂರಿನ ಪರಂಪರೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

