'ನೋಡಬೇಡಿ ಕನ್ನಡಿ, ಮಾಡಬೇಡಿ ಗಲೀಜು': ಬಯಲು ಮೂತ್ರ ತಡೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಟೀಲ್​ ಮಿರರ್​​ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೈಸೂರು ಪಾಲಿಕೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಈ ಕನ್ನಡಿ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ಮಹೇಶ್​. ಎಮ್​. ಈ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟೀಲ್​ ಮಿರರ್​​ ಅಳವಡಿಕೆ. (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 7, 2026 at 6:34 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​​ ಹಾಕಲು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಟೀಲ್​​ ಮಿರರ್​​ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್​ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನರು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನಿಂತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡಿಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್​ ಮಿರರ್​ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮೈಸೂರಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗ 85 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ, 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿರರ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡಿ ಅಳವಡಿಕೆ ತಂತ್ರ (ETV Bharat)

ಹೇಗಿದೆ ಪರಿಣಾಮ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವಿದ್ದರೂ ಸಬ್​​​ ಅರ್ಬನ್​​​ ಬಸ್​​​ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಪೌಂಡ್​ಗೆ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಜನ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಕೆಟ್ಟವಾಸನೆ, ಗಲೀಜಿನಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ, ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಓಡಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಹೇಗಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಇಂತಹದೊಂದು ಕನ್ನಡಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಈಗ ಈ ಐಡಿಯಾ ವರ್ಕೌಟ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಐಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು: ನಗರದ ಮೇದರ್ ಬ್ಲಾಕ್​ನ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ರಿಪ್ಲೆಕ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು ಇದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಫುಟ್ಪಾತ್​ಗಳಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್​ ಸ್ಟೀಲ್​ ಶೀಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್​ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್​ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಳಸಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶೀಟ್​ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 210ರೂ. ವೆಚ್ಚ ತಗುಲಿದ್ದು, ನಗರದ ಬೇರೆಡೆಯೂ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಬಯಲು ಮೂತ್ರ ತಡೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್​ (ETV Bharat)

40 ಜಾಗಗಳು ಗುರುತು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜನನಿಬಿಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ 40 ಜಾಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್​ ಅಳವಡಿಕೆ: ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್​ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್​ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಇದೊಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಹೊಳೆದ ಆಲೋಚನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಫಲತೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ನಗರದ ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾಗಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೊದಲು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ!: ಈ ರೀತಿ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ತಡೆಯಲು ಪಾಲಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮ ಸರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿರರ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ. ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

