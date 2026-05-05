ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಮನ್ನಣೆ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ರುಚಿ ಸವಿಯುವ ಸಿನಿಮಾ ನಟರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಆಹಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ 'ಟೇಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲಾಸ್' ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ 50 ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಹೇಶ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೈಲಾರಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹೋಟೆಲ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 5, 2026 at 6:40 PM IST

ಮೈಸೂರು : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಹಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಆಹಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ 'ಟೇಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲಾಸ್' ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ 50 ಪ್ಯಾನ್ ಕೇಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರು ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ 4.3 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ದೊರೆತಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯ ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮಸಾಲೆ ಭರಿತ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ, ಇದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದೆ.

ಹೋಟೆಲ್​​ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಈ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಹಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಾಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ (ETV Bharat)

ಮೈಲಾರಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯ ಹೋಟೆಲ್​​ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಹೋಟೆಲ್ 1938 ರಿಂದ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಕಾಫಿ, ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಗು ಮಸಾಲೆಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ, ಚಟ್ನಿ, ಸಾಗು ಮಸಾಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ನಟರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಹಕ ತಿಲಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೋಸೆ ಮೃದುವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆಯೇ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ಮೈಲಾರಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಬಂದಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೋಸೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ, ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದೋಸೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಮುಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯದ್ದಲ್ಲ. ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

