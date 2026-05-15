ಮೈಸೂರು: ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದಲೇ ಮರುಜೀವ

ತಿಲಕ್ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ 'ತಿಲಕ್ ನಗರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)
Published : May 15, 2026 at 12:36 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅವಸಾನದತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದ ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.25ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿಲಕ್‌ ನಗರ ಉತ್ತರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

1906ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಶಾಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆದು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಓದುವ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ.

ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ (ETV Bharat)

ಶಾಲೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2018 - 19 ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಿಲಕ್ ನಗರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಐದು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂದಿಗೂ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದರ ನಡುವೆ 2020 - 21ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡದ ಛಾವಣಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿ, ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕಸದ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಂತಾಗಿದ್ದ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ತಿಲಕ್ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ತಿಲಕ್ ನಗರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹುನ್ನಾರದ ನಡುವೆ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ: ತಿಲಕ್ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಒಳಗೊಳಗೆ ಹುನ್ನಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆಯೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ (ETV Bharat)

ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್​ ಅಳವಡಿಸಿ ಗೇಟ್ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಕಿಟಿಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದವು. ಕಟ್ಟಡದ ಬಹುತೇಕ ಛಾವಣಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದವು. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಕಣ್ಣರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ: ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಂತಾಗಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಯಾಪೈಸೆ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಾಗಿ ತಿಲಕ್ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ನೀಡಿದ ಹಣದಿಂದ ಶಾಲೆ ಈಗ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ತಿಲಕ್‌ ನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮೇ 14ರಂದು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

