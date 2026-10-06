ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗುವ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು?: ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿದೆ?; ಇತರ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ
ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗುವ ಖರ್ಚೆಷ್ಟು? ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿದೆ? ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸೆಸ್ಕಾಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುವುದರ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 2:48 PM IST
ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರವು ಈ ಬಾರಿ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಸೆಸ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ. ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಕಾರ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಝಗಮಗಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿವೆ.
ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ದಸರಾ ದೀಪಲಂಕಾರಕ್ಕೆಂದೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೇಗಿರಲಿದೆ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ?: 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರು ನಗರದ 146 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ 123 ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಥೀಮ್, ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಯುವನಿಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಆರ್ ವೃತ್ತ, ಚಾಮರಾಜ ವೃತ್ತ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಡಾ. ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಫೌಂಟನ್ ವೃತ್ತ, ಮುಡಾ ವೃತ್ತ, ದಾಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಡಾ. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ವೃತ್ತ, ಅಗ್ರಹಾರ ವೃತ್ತ, ಎಲ್ಐಸಿ ವೃತ್ತ, ಆಯುರ್ವೇದ ಸರ್ಕಲ್, ಆರ್ಟಿಒ ಸರ್ಕಲ್, ಬಲ್ಲಾಳ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗಲಿರುವ ಖರ್ಚು: ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ 16 ಕಿ.ಮೀ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 146 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅ.11ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11ರವರೆಗೆ ನಗರವನ್ನು ಬೆಳಗಲಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 2,60,920 ಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 9.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ: ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅ.17,18,20 ಹಾಗೂ 21ರಂದು ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ನಂದಿ, ಹಾರುವ ಚಿಟ್ಟೆ, ನವಿಲು, ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರ, ಹಾರುತ್ತಿರುವ ಪಾರಿವಾಳ, ಹಿಮಕರಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಆಕೃತಿಗಳು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹುಲಿ ಆಕೃತಿ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ಈ ಬಾರಿ 3,500 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲಿನ ಆಕೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಸೆಸ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಸೆಸ್ಕ್) ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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