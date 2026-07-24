ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಟಿಯರ್-2 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು: ಕೆಡಿಇಎಂ–ಎಕ್ಸ್ಫೀನೋ ವರದಿ
90,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ವೃತ್ತಿಪರರಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನುಭವಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 6:21 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ – ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ & ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 90,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅನುಭವಿ ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಟಿಯರ್-2 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಸೂರು ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ನಗರ ಎಂಬ ಗುರುತನ್ನು ಮೀರಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 'ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ಯೋಜನೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ 90,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ವೃತ್ತಿಪರರಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನುಭವಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ, ಐಟಿ/ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ಇ-ಆಡಳಿತ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, "ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನವೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮುಂದಿನ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಕ್ಸ್ಫೀನೋದ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಮಲ್ ಕಾರಂತ್ ಅವರು, "ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಹೊರಹರಿವು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದರೂ, ಅದರ ಅಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು' ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಗರವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಸೂರಿನ ಅನುಭವಿ ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.37 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.27 ವೃತ್ತಿಪರರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶೇ.46 ಮಂದಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನುಭವಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಟಿ/ಐಟಿಇಎಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಗರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಉತ್ಪಾದನಾ, ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಐ (BFSI), ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 15,000 ವೃತ್ತಿಪರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25,000 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಪರರು, 21,000 ವ್ಯವಹಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರಿಣತರು, 12,500 ಡೇಟಾಬೇಸ್ ತಜ್ಞರು, 12,000 ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಾಗೂ 6,000 ಕ್ಯೂಎ/ಕ್ಯೂಸಿ (QA/QC) ಪರಿಣತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.11ರಿಂದ ಶೇ.19ರವರೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ಅನುಭವಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.30 ಮಂದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (VTU), ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (NIE) ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ನಗರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,200 ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಇತರ ನಗರಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 4,500 ಮಂದಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವಿನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 44,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೈಸೂರಿನ 16,000 ವೃತ್ತಿಪರರು ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಮೇಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವರದಿಯು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ, ಉದ್ಯಮಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಮೂಲವಾಗಿರುವ ನಗರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಟಿಯರ್-2 ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
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