ಮೈಸೂರು: ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ
2 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವ ಬಿಳಿಕಣ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾಲುಗಳಿವೆ.
Published : November 8, 2025 at 7:55 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾಡನಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 1,076 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ 'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ'ಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಗಂಗ ದೊರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಬೂತುಗನ ಕಾಲದ ಶಾಸನವನ್ನು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಂ. ತಳವಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯ ಒಳಗೆ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶಾಸನವು 2 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಳಿಕಣ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ. ಎನ್.ಎಸ್. ರಂಗರಾಜು ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಡಿಸಿಪಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಸಿ.ಎ. ಶಶಿಧರ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಶಾಸನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು, ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಸಿ.ಎ. ಶಶಿಧರ, ಕಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ.ಆರ್.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಛಾಯಗ್ರಾಹಕ ರಮೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ ನಿವೃತ್ತ ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪಿ.ಬಿ. ಪ್ರಮುಲ್ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೊಡಗೂಡಿ ಶಾಸನದ ಪಡಿಯಚ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 200 ರಿಂದ 300 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯ 1,076 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧಿತ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಗಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಂಗಾವತಿಯ ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ 64 ಕಾಲಿನ ಮಂಟಪದ ಸಮೀಪ ಶಿಲಾ ಶಾಸನವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳಗನ್ನಡದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಂಜುನಾಯ್ಕ್ ಎಂಬವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
