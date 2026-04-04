ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಿಮ್ಮಿಂಗ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಚಿಂತನೆ

ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆ, ಚಳಿ ಎನ್ನದೇ ಈಜಲು, ಈಜುಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಈಜು ಕಲಿಯುವವರು ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಒಳಾಂಗಣ ಈಜುಕೊಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 1:59 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಮುಂಡಿವಿಹಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಳಾಂಗಣ ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 'ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ' ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈಜುಪಟು ಹಾಗೂ ಈಜುಪ್ರಿಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

8 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಡಿ ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಜುಕೊಳ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈಜುಕೊಳದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯಕ್. (ETV Bharat)

3.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2012ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ 3.25 ಕೋಟಿ ರೂ., ಇದ್ದ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 4.97 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು 2018ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈಜು ಕೊಳವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸಿನ್ ಮೆಂಬ್ರಿನ್ (ಲೋಹದ ಕಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಿ ಛಾವಣಿಯಂತೆ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆಯಾಯ ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಈಜುಕೊಳವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಜುಪಟುಗಳು ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈಜುಕೊಳದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯಕ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸುವ ಕೊಠಡಿ, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶವರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಈಜುಕೊಳಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾದರಿಯ ಈಜುಕೊಳ ಇಲ್ಲ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈಜುಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಈಜು ಕಲಿಯಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಅನುಭವಿ ತರಬೇತುದಾರರು, ಜೀವ ರಕ್ಷಕರು, ಸಕ್ಷನ್ ಎಳೆಯುವವರು, ಸ್ವಚ್ಛತಾಗಾರರು, ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವವರು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಜುಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬೇಸಿಗೆ, ಮಳೆ, ಚಳಿ ಎನ್ನದೇ ಈಜಲು, ಈಜುಪಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಈಜು ಕಲಿಯುವವರು ಬರಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

