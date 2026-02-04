ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯ 'ಶಂಖ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ'
ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಚಿಪ್ಪಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
Published : February 4, 2026 at 8:08 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಹಿಂದೆ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಅವರೇ ರಾಧಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಸಿಗುವ ಜಾಕಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಸಮೀಪದ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ್ನು 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಎಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ರಾಧಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ.
ಕಲಾವಿದೆ ರಾಧಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಜತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ನದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಕಲಾಕೃತಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿ ಕೊಂಡು, ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪಿನ 360ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ರೂ.ಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪನ್ನು ತಂದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಶಂಖ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್, ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್, ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ, ದಶಾವತಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 360ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 'ಬೋಟ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್': ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೀನುಗಾರರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಹೆಜ್ಜೆ