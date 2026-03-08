ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪುತ್ರಿ: ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿ

ETV Bharat / state

ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 15ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಮಹೇಶ್ ಎಂ.​

ಮೈಸೂರು: ಮೀನು ಮಾರುವ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪವರಫುಲ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಓರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎನ್.ಸೌಂದರ್ಯ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಯುವತಿ.

ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಎನ್.ಸೌಂದರ್ಯ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 15ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನಾ ಹಾದಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ, ಬಡಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ, ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಜಡ್ಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಾನು ಏಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನನ್ನ ಪೋಷಕರೇ ಕಾರಣ. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಲು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ. ಮೈಸೂರು ಹೊರವಲಯದ ರಮ್ಮಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಊರು. ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಇದ್ದು, ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಅಜ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಮನೆ. ತಂದೆ ಮೀನಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ, ಆಗಾಗಾ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಬಡ ಕುಟುಂಬವಾದರೂ ಓದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಜಡ್ಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಏಕೆ? ಬಿ.ಕಾಂ ನಂತರ ಎಲ್​ಎಲ್​ಬಿ ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಏಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದರಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದೆ. ಮೂರು ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ 5 ಜನ ಜಡ್ಜ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದಾಗ 15ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಜಡ್ಜ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿರುವ ಗೌರವ ನನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಆಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬದಲಾಗಲು ಸಾದ್ಯ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಿಂತನೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯ.

ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಹೇಳುವುದೇನು: ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಓದಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೇವೆ. ನನಗೆ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು. ಅವರೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರೇ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹಣ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಓದಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ದದು. ಈಗ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಈ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಮೀನಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮದ್ದೂರಿಗೆ ಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಬೇಕೆಂಬ ಹಠ ಇತ್ತು. ನಮಗೂ ಓದಿಸುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಜನರ ಮುಂದೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

