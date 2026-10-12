ಮೈಸೂರು: ಕಾವಾದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ನೆನಪು
ಲಲಿತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಮುದ್ರಣಕಲೆಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
Published : October 12, 2026 at 6:16 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಪರಿಸರದ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳು, ಗತ ವೈಭವ ಸಾರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಚಿತ್ರಣ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಕಾಡಾನೆ, ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅತಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಯಾಗುವ ಮನುಷ್ಯ... ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಫೋಟೋಗಳು, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು, ಮುದ್ರಣಕಲೆಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಲಲಿತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಉಪಸಮಿತಿಯಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಲಲಿತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರಕುಶಲ ಇನ್ ಲೇಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ, ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತ ಆಂಜನೇಯ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ಜೋಡಿ ಸಿಂಹಗಳು, ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಿ, ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಜ್ಞಾನಯೋಗಿ, ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಪಯಣ, ಮಾಯಾಜಿಂಕೆ ಬೇಟೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ರಾಮ ಹೀಗೆ ಮರದಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಚಿತ್ರಗಳು, ನೈಜತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.
'ಅಲ್ಲದೇ, ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಗೋಣಿಚೀಲದಿಂದ ನಾಯಿ, ಮೇಕೆ, ಯಾಕ್, ಗೂಬೆ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಕರಡಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿದ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆನೆ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇವರು, ಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ಆನೆಗಳು, ಕುಳಿತ ಬುದ್ಧನ ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಚಟ್ಟಕಟ್ಟುವಾಗ ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ರಾತ್ರಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ, ಆಹಾರ ಅರಸಿಬಂದ ಕೊಕ್ಕರೆ, ಹೆಣದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗರ ಚಿತ್ರಣ, ಕಾಡಿನ ಚಿತ್ರಣ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಹಳ್ಳಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಹಳೆಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನೆಮ್ಮೆದಿಯ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಅಜ್ಜಿ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಚಿತ್ರಣ, ನವೀಲು, ಜಟಾಯು, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಣೆ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಆನೆಗಳು, ಮಹಿಷಾಸುರನ ಸಂಹಾರ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ನಾರಾಯಣ, ಶಿವಪಾರ್ವತಿ, ಆದಿ ನಾರಾಯಣ(ವಿರಾಟ ವಿಶ್ವರೂಪ), ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಶೋಧೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಕಲೆಯು ನಾನಾ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಲ್ಲು, ಮೊಳೆಯಿಂದ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು: ಕಲ್ಲು, ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಲಸಿನ ಮಾದರಿಯ ಕಲ್ಲು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮೈಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಲಗಿರುವ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಡಿ: ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಚಿಂತೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗೊಂಬೆ, ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಳಿಗೆ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟರಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲದ ಜೂಟ್ ವರ್ಕ್(ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಲೆದರ್ ವರ್ಕ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾರ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾ ಮಿನಿಯೇಚರ್, ನವಲಗುಂದ ಕಲೆ, ಬೀಟೆ ಮರದ ಕುಂದಣ ಕಲೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಟೋಡಾ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಲೆ, ಛತ್ತೀಸ್ ಗಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕ್, ಛತ್ತೀಸ್ ಗಡ್ ಢೋಕ್ರ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿದರಿಕಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಂಬಾಣಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
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