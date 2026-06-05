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ಹಸಿರು ಮೈಸೂರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ: ಇವರ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿವೆ 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳು

ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತ ರಾಜೀವ್ ಎಂಬುವರು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ​

World Environment Day - 2026 Special
ಲಕ್ಷ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ನೋಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 1:17 PM IST

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ಮೈಸೂರು : ನರ್ಸರಿ ಮಾಲೀಕರು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆದ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಚ್​.ವಿ.ರಾಜೀವ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿಯೂ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಮೈಸೂರಿಗಾಗಿ 'ಲಕ್ಷ ವೃಕ್ಷ' ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛನಗರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನರಿತ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು.

World Environment Day - 2026 Special
ಹೆಚ್​.ವಿ.ರಾಜೀವ್ ಅವರ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾದ ಗಿಡಗಳು (ETV Bharat)

ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್​.ವಿ.ರಾಜೀವ್, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್​ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೃಹತ್​ ನರ್ಸರಿ ಫಾರಂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಹೊರಭಾಗದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಮೈಸೂರುಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

World Environment Day - 2026 Special
ಹೆಚ್​.ವಿ.ರಾಜೀವ್ ಅವರ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಹಲಸು (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪರಿಸರ ಬಳಗ, ಮಠ - ಮಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇವರಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಫೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜೀವ್ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಂದಾಜು 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

World Environment Day - 2026 Special
ಲಕ್ಷ ವೃಕ್ಷ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ನೋಟ (ETV Bharat)

ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ: ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜೀವ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಸಂಘ - ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ.

World Environment Day - 2026 Special
ಹೆಚ್​.ವಿ.ರಾಜೀವ್ ಅವರ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾದ ಸಸಿಗಳು (ETV Bharat)

ಹೆಚ್​.ವಿ.ರಾಜೀವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿತು. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನರ್ಸಿರಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ 15 ಸಾವಿರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಬಳಗ, ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಠಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಖರ್ಚು - ವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಗೆ ಬಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

World Environment Day - 2026 Special
ಹೆಚ್​.ವಿ.ರಾಜೀವ್ ಅವರ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾದ ಸಸಿಗಳು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ: ಹಸಿರನ್ನೇ ಬದುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ; ನೆಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೆಮ್ಮರವಾಗುವವರೆಗೆ ಆರೈಕೆ

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GREENER MYSURU
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MYSURU
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