ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ: ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ!; ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
ಭಾರತದಿಂದ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಟ್ಟೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಇಳಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 12, 2026 at 5:00 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆಯೂ ಬೀರಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ. ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಸಹ ಒಂದು. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಕೋಟಿಯ ವರೆಗೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಢೀರ್ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಮಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಸೂರು ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೋಳಿ ಫಾರಂನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಅಂದಾಜು 30 ಲಕ್ಷ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 20 ಲಕ್ಷ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೇರಳ ಮೂಲಕ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಹ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ದರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಕಾರಣ: ಹಿಂದೆ 1 ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಯುದ್ಧದಿಂದ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಕಾರಣ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 7 ರೂ. ಇದ್ದ ಬೆಲೆ ಈಗ 4 ರೂಪಾಯಿ 70 ಪೈಸೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಎಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಕಳೆದ 46 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರಾಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಷೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ದಿನ ಬಳಕೆಯ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳು ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಒಂದು. ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಯುದ್ಧ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂದರು.
