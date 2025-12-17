ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ
ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು 18,095 ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ರೂ. 89.37 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
Published : December 17, 2025 at 2:54 PM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ/ಮೈಸೂರು: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಚಾನಕ್ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2025 (ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2025–26) ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು 18,095 ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ರೂ. 89.37 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 2024 (ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2024–25)ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 16,071 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ರೂ. 71.16 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯದ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 12 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 21 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ (ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2025–26) ಒಟ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು 1.48 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ರೂ. 7.50 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 2024–25ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1.35 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೂ. 6.25 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 9 ಶೇಕಡಾ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 17 ಶೇಕಡಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ನಿರಂತರ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡಗಳು, ವಿಶೇಷ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಚಾನಕ್ ತಪಾಸಣೆ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಬ್ಬದ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
