ಮೈಸೂರು: ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಧನಂಜಯ
600 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಮರಳಿನ ಮೂಟೆ, ಗೋಣಿ ಚೀಲದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಧನಂಜಯ ಆನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು.
Published : September 10, 2026 at 1:14 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಗಜಪಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಆನೆಗೆ 600 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಭಾರ ಹೊರಿಸುವ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಧನಂಜಯ ಆನೆ ಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಆನೆ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 600 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಮರಳಿನ ಮೂಟೆ, ಗೋಣಿ ಚೀಲದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಧನಂಜಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತು. ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ತಲುಪಿದ ಧನಂಜಯ ಈ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ನಾನೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಧನಂಜಯ ಆನೆ ಜೊತೆ ಕಾವೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಗೋಪಿ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಆನೆಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದವು. ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ಗಜಪಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದವು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಸುಮಾರು 600 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಮರಳು ಮೂಟೆ ಭಾರ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಮುಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಏಕಲವ್ಯ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳು ಮೂಟೆ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ 2ನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ಸುಗ್ರೀವ ಆನೆಗೂ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಈ ತಾಲೀಮಿನ ನಂತರ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ತಾಲೀಮನ್ನು ಆನೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ: ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮೂರು ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೀಮುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.
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