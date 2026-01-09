ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 20,000 ನಿವೇಶನಗಳ ಹೊಸ ಮೆಗಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್: MDA ಸಿದ್ಧತೆ
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ 2113 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : January 9, 2026 at 11:00 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಮುಡಾ ಈಗ ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾದ (MDA) ಮೇಲೆ ರೈತರೊಂದಿಗಿನ ಸಹ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಶೇ.50:50 ರಷ್ಟು ನಿವೇಶನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಹೊಸ ಮೆಗಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಮುಡಾ ಈಗ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಈಗ MDA ಅಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಹೊರವಲಯ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ 2113 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000 ಸಾವಿರ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೆಗಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ರೈತರ 2113 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೈತರೊಂದಿಗೆ 50:50 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶೇ.50:50 ರಷ್ಟು ನಿವೇಶನ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿ ಉಳಿದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವ ವಸತಿಯೋಜನೆಯನ್ನು MDA ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ: MDA ಮೈಸೂರಿನ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸವೀಪ ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿಯ 2113 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,000 ಸಾವಿರ ನಿವೇಶನದ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 50:50 ಅನುಪಾತದೊಂದೆ ಸೈಟ್ ಹಂಚುವುದು, ಇಲ್ಲವೆ ರೈತರಿಗೆ ಸೈಟ್ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ MDA ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ: ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಣ ನೀಡದೆ 2113 ಎಕರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ MDA ಈ ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 50:50 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಶೇ.50:50 ರಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಸೈಟ್ನ ಮೌಲ್ಯದ ದರದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೆಗಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಬೀದಿದೀಪ, ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮೆಗಾ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ: ಮೈಸೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಇಲವಾಲ, ಹೋಬಳಿಯ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗವಾಲ, ಕಮರವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಈ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು MDA ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು MDA ಆಯುಕ್ತ ರಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿವೇಶನ ಅಂಕ್ಷಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಡಾ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮೆಗಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು MDA ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ತಮಗೆ ನಿವೇಶನ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಭಾಸ್ಕರ್.
ಖಾಸಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭಯ: ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖಾಸಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಂಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MDA ಈ ರೀತಿ ಮೆಗಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಖಾಸಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಬು.
