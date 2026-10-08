ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 9:28 PM IST
ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡುವ ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಪುಷ್ಪಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುತ್ತದೆ? ಹಾಗೂ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕುರಿತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಊಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಲಿಂಗಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರಲಿದೆ.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಬ್ಬ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 12.30ಕ್ಕೆ ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ನ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲಿಂಗಾಂಬುಧಿ ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ತೋಟ ಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ 65ರಿಂದ ಸಾವಿರದಿಂದ 70 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಹೂ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಊಟಿ, ಪುಣೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದಲೂ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ನ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಾದರಿಯ ಪುಷ್ಪ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಲಾನ್, ಆಂಥೋರಿಯಮ್, ಗ್ಲಾಡಿಯೋಲಸ್, ಲಿಲಿಯಮ್, ಕಾರ್ನೇಷನ್, ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೆಕೆ ಟೈರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನವರು ರಚಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಗಡಿಯಾರ ಮಾದರಿಯ ಪುಷ್ಪ ಪ್ರತಿರೂಪವು ಮೈಸೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು?: ಕುಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಂಬುಧಿ ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪುಷ್ಪ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ತೋಟ ಭೇಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದರ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು (6 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ) 30 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 6 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೂಪಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ: ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯೇ ಇದರ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಿಂದ ಬರುವ ಹಣದಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಿಂದ ಬರುವ ಹಣದಿಂದ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
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