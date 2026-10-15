ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಓಟ; ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ದಸರಾ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿವೆ.
Published : October 15, 2026 at 9:54 PM IST
ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗುರುವಾರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೋಣಗಳ ಓಟ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರು ದಸರಾ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಓಟಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆಯಿಂದ ಕುಶಾಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳು ಆಗಮಿಸಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಬಳ ಓಟದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿವೆ. ಸಾತಗಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕಂಬಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ 'ವಿಜಯ' ಹಾಗೂ 'ದಶಮಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಬಳ ಓಟದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಓಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಶಾಲ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಎರಡು ಜೋಡಿ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳು ವಿಜಯ-ದಶಮಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿದವು.
ಕೋಣಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಬಳ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಲಿ (6), ಪುಟ್ಟ (13) ಹಾಗೂ ರಂಗ (8), ಬಿಲ್ಲ (8) ಹೆಸರಿನ ಕೋಣಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿವೆ.
ಕೋಣಗಳ ರಾಜವೈಭೋಗ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಓಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕೋಣಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವಾಸಕ್ಕೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ರಾಗಿ, ಎಳ್ಳಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಡಿಯಲು ಬಿಸಿ ನೀರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮೂಲಕ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ಬೆರೆಸಿ, ಅದರಿಂದ ಕೋಣಗಳ ಮೈಯನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಯ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು: ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಓಟವಿರದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಂತಗಳಿವೆ. ಕಂಬಳ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ಎನ್ನುವ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಓಟದ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಕೋಣಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬೇಕಿದ್ದು, 8 ಹಲ್ಲುಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.
ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಕಂಬಳ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಅಶೊಕ್ ರೈ, ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಹಾಗೂ 19ರಂದು ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕರೆ (ಕಂಬಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ ಕರೆಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಬಳ ತಜ್ಞರು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು, ಈ ಜಾಗ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ 150 ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಕುಶಾಲನಗದರಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಕಂಬಳ ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳ ನೋಡಲು ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಕೋಣದ ಜೊತೆ ಬರುವ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಹೇಳಿದರು.
ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ: ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ 16 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವುದು ಬಹುಮಾನದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಬಹುಮಾನ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದು. ಇದು ಗೌರವದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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